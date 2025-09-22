TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE
STRADA NUOVA BAZZANESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA NUOVA BAZZANESE. STRADA NUOVA BAZZANESE:CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
Roma, 22 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo di allacciamento Strada Nuova Bazzanese/Tangenziale, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla Tangenziale di Bologna:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro/Casalecchio di Reno.
Sul Ramo di allacciamento Strada Nuova Bazzanese/Tangenziale:
-sarà chiusa, per chi proviene da Vignola, l’immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale o lo svincolo 1 bis SP569 di Vignola – Zola Predosa.