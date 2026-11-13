TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 FERRARESE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 FERRARESE
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro via Stalingrado.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.