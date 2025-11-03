TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.