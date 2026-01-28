TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 0:00 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita provenendo da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara.