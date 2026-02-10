TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.