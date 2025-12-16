TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 3 Ramo Verde, o allo svincolo 4 via Triumvirato, o ancora allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.