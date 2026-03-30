TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 12 QUARTIERE MAZZINI SS65 DELLA FUTA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 12 QUARTIERE MAZZINI SS65 DELLA FUTA
Roma, 30 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso lo svincolo 12 Quartiere Mazzini SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia/via Caselle.