TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 11 SAN VITALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 11 SAN VITALE
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.