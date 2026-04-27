TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 27 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale), verso Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Bologna Borgo Panigale della Tangenziale.