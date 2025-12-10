TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE ALL’ENTRATA STAZIONE BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna, con provenienza San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso in direzione opposta, verso San Lazzaro/A14, per poi immettersi sulla A13 verso Padova.