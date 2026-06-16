TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE ALL’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE ALL’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione Padova.