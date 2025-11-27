TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 8 Fiera o allo svincolo 6 Castelmaggiore.
Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Interporto, sulla A13.