TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 PER FERRARA
Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro o allo svincolo 8 Fiera.