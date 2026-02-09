TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 PER FERRARA
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 Bologna Centro o allo svincolo 8 Fiera.