TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 7 BIS SS64 PER FERRARA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o lo svincolo 8 Fiera.