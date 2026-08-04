TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME
Roma, 4 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.