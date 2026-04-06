TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 4 BIS AEROPORTO MARCONI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 4 BIS AEROPORTO MARCONI
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 via del Triumvirato.