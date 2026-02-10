TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa/Mazzini.