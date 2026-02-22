TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 11 BIS CASTENASO RAVENNA
Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.