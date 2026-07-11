TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale.