TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNA L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 16 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed immettersi sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.