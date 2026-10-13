TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER 5 ORE DI NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRILE ROVERI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER 5 ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRILE ROVERI
Roma 13 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, un uscita provenendo da Casalecchio di Reno/A1 Milan-Napoli.
In alternativa si consiglia lo svincolo 9 San Donato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.