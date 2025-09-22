TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO

Roma, 22 settembre 2025 – Poco prima delle 12, sulla T06 Tangenziale di Bologna, è stata disposta la chiusura dell’uscita dello svincolo 7 di Bologna Centro, da entrambe le provenienze Casalecchio e San Lazzaro, a causa di una manifestazione che sta interessando l’area metropolitana di Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame per chi proviene da Casalecchio e lo svincolo 8 Fiera per chi proviene da San Lazzaro.