TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO 11 BIS CASTENASO RAVENNA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO 11 BIS CASTENASO RAVENNA
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione su via E. Mattei a cura del Comune di Bologna, dalle 6:00 di lunedì 31 agosto alle 21:00 di sabato 12 settembre, sarà chiusa, in modalità continuativa, l’uscita dello svincolo 11 Bis Castenaso Ravenna, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Si precisa che l’entrata dello svincolo 11 Bis, in entrata per Casalecchio di Reno, non sarà raggiungibile per via degli stessi lavori di pavimentazione sulla viabilità ordinaria.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale.