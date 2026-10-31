TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA L’IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 31 ottobre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiusa, per chi percorre la Tangenziale di Bologna e proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, l’immissione sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione di Bologna Borgo Panigale), verso Bologna Borgo Panigale, dalle 21:00 di martedì 3 alle 6:00 di sabato 7 novembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.