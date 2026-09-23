TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA CINQUE ORE NOTTURNE L’IIMMISSIONE SULLA NUOVA BAZZANESE VERSO VIGNOLA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA CINQUE ORE NOTTURNE L’IIMMISSIONE SULLA NUOVA BAZZANESE VERSO VIGNOLA
Roma, 23 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla Strada Nuova Bazzanese, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Casalecchio ed è diretto verso Vignola.
In alternativa si consiglia di uscire in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale o allo svincolo 1 Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.