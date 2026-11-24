TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLATA LA CHIUSURA DELL’USCITA SVINCOLO 4 BIS AEROPORTO MARCONI. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE PER CINQUE ORE DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLATA LA CHIUSURA DELL’USCITA SVINCOLO 4 BIS AEROPORTO MARCONI. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE PER CINQUE ORE DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, per chi proviene da San Lazzaro di Savena, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre.
Nel suddetto orario, rimane confermata la chiusura, sulla stessa Tangenziale di Bologna, del tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Casalecchio di Reno degli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, SS9, viale Alcide De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;
per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 e 4 bis: svincolo 2 Borgo Panigale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.