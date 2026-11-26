TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLAMENTO CHIUSURE STANOTTE SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 5 QUARTIERE LAME
TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLAMENTO CHIUSURE STANOTTE SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 5 QUARTIERE LAME
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 27 novembre:
-annullata la chiusura svincolo 2 Borgo Panigale, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno;
-annullata la chiusura svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.