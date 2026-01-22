TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITA OBBLIGATORIA PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 22 gennaio 2026 – Il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, per chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, inizialmente previsto dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 24 gennaio, sarà effettuato dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 31 gennaio.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, rientrare dallo stesso svincolo, per riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.