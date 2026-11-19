TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE SVINCOLI PER CINQUE ORE NOTTURNE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE SVINCOLI PER CINQUE ORE NOTTURNE
Roma, 19 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dello svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso San Lazzaro di Savena, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 20 novembre.
E’ stato aggiornato il programma delle chiusure dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, come di seguito indicato:
-sarà chiuso lo svincolo 8 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 10 Zona Industriale Roveri;
in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: 8 bis Granarolo Caab;
-sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 13 SS9 via Emilia;
in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 11 bis Castenaso.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.