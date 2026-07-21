TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 21 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio.

In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia “via del Terrapieno”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda della Leona, rotonda Romano Paradisi, via Giuseppe Massarenti e rientrare allo svincolo 11 San Vitale.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Armando Gagliani, via Pederzana, via Tosarelli, rotatoria Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, via Villanova, rotonda di Villanova, via Caselle e rientrare in Tangenziale allo svincolo 13 SS9 via Emilia.

Contestualmente saranno chiusi gli svincoli 11 San Vitale e 11 bis, in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa.