TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, per lavori di ordinaria manutenzione dei pali luce.

In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Per effetto della chiusura del suddetto tratto, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso Casalecchio/A1 e, nella stessa direzione, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla Tangenziale, per chi proviene dal Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna).

Non sarà raggiungibile, inoltre, lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 2 Borgo Panigale;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo 4 bis: svincolo 2 Panigale;

per la chiusura del ramo di allacciamento Ramo Verde/Tangenziale: uscire allo svincolo SP568 San Giovanni in Persiceto;

per la chiusura dell’uscita dello svincolo 3: uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.