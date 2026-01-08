TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA
Roma, 8 gennaio 2026 – Sula Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo 13 SS9 via Emilia, previsto dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio.
In tale orario, il suddetto svincolo sarà chiuso in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa.