TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 8 E 8 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 8 E 8 BIS
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 28 aprile.
In tale orario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia:
-saranno chiusi gli svincoli 8 Fiera e 8 bis Granarolo Caab, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese;
-sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese o allo svincolo 8 bis Granarolo Caab.