TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLI 8 E 8 BIS IN ENTRATA VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, la chiusura degli svincoli 8 Fiera e 8 bis viale Europa Granarolo-Caab, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, inizialmente prevista dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà invece effettuata dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 28 aprile, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.