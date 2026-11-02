TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA IMMISSIONE SUL RAMO VERDE
Roma, 2 novembre 2026 – La chiusura, sulla Tangenziale di Bologna, dell’immissione sul Ramo Verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, verso Bologna Borgo Panigale, inizialmente prevista dalle 21:00 di martedì 3 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà effettuata dalle 21:00 di lunedì 2 alle 6:00 di sabato 7 novembre, in modalità continuativa, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.