TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 19 novembre 2025 – E’ stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, che era previsto dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 20 novembre.
Rimane confermata, come da programma, l’uscita obbligatoria al suddetto svincolo, per chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 22 novembre, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.