TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVITATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le chiusure degli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi, che erano previste dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 8 settembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dalle 23:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 via del Triumvirato.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.