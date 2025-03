TANGENZIALE DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 4 VIA DEL TRIUMVIRATO VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 12 marzo 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 12, alle 6:00 di giovedì 13 marzo.

Rimangono confermata, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle due notti di sabato 15 e domenica 16 marzo, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto “Marco Emilio Lepido”.

Si ricorda che non sarà raggiungibile l’uscita dello svincolo 3 Ramo verde, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, SS9 via Emilia, via del Triumvirato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.