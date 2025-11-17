TANGENZIALE BOLOGNA: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 17 novembre 2025 – Per consentire lavori relativi potenziamento e ammodernamento cavalcavia, di competenza del Comune di Bologna, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 18 e di mercoledì 19 novembre, chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere via del Terrapieno fino alla rotonda Enrico Brunetti Rodati e rientrare in Tangenziale dallo stesso svincolo, per proseguire il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.
In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita allo svincolo 11 San Vitale.