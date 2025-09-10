TANGENZIALE BOLOGNA: PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MARGINE DELLA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE. PROROGATA CHIUSURA USCITA SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, lo svincolo 3 Ramo Verde rimarrà chiuso in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, fino alle 5:00 di lunedì 22 settembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.