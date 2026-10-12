TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSURE PER 5 ORE NOTTURNE SVINCOLI 8 FIERA E 8 BIS VIALE EUROPA

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, saranno chiusi gli svincoli 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, e in uscita, provenendo da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Padova, e 8 bis viale Europa Granarolo-Caab, in entrata, verso Casalecchio di Reno/A1.

In alternativa, si consiglia:

– in entrata lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara;

– in uscita lo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.