TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 12 SS65 DELLA FUTA/MAZZINI
TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 12 SS65 DELLA FUTA/MAZZINI
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto;
-sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa/Mazzini, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.