TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLO SVINCOLO 3 RAMO VERDE

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di posa e manutenzione cavi, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale oppure 4 Triumvirato.