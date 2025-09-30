TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSI STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E 4 BIS AEROPORTO MARCONI
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo 4 via Triumvirato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;
-sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 4 via del Triumvirato o allo svincolo 5 Quartiere Lame.