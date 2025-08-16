TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Dalle 21:00 di lunedì 18 agosto alle 5:00 di venerdì 12 settembre
Roma, 16 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 18 agosto alle 5:00 di venerdì 12 settembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.