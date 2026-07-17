T06 TANGENZIALE DI BOLOGNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 8 FIERA E LO SVINCOLO 7 BIS FERRARA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 17 luglio 2026 – Alle ore 12:20 circa, sulla T06 Tangenziale di Bologna, è stato riaperto il tratto compreso tra lo Svincolo 8 Fiera e lo Svincolo 7 Bis Ferrara, verso la A1 Milano-Napoli, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 15+800, ora spento e rimosso.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su una corsia disponibile verso la A1 Milano-Napoli, per permettere le attività di ripristino del piano viabile.