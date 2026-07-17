T06 TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 8 FIERA E LO SVINCOLO 7 BIS FERRARA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
T06 TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 8 FIERA E LO SVINCOLO 7 BIS FERRARA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 17 luglio 2026 – Alle ore 10:50 circa, sulla T06 Tangenziale di Bologna, è stato chiuso il tratto compreso tra lo Svincolo 8 Fiera e lo Svincolo 7 Bis Ferrara, verso la A1 Milano-Napoli a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 15+800.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale del 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti diretti verso la A1 devono uscire allo Svincolo 8 Fiera, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare allo Svincolo 7 bis Ferrara.