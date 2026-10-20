SULLA A1 MILANO-NAPOLI E R49 COMPLANARE DI PIACENZA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
SULLA A1 MILANO-NAPOLI E R49 COMPLANARE DI PIACENZA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 e sulla Complanare di Piacenza, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre:
Sulla A1 Milano-Napoli:
– è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Bologna, del Ramo di allacciamento sull’R49 Complanare di Piacenza, verso Piacenza/A21.
Sull’R49 Complanare di Piacenza:
-è stata annullata la chiusura dell’entrata di Piacenza sud.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure, di seguito indicate, sulla A1 e sulla Complanare di Piacenza, nelle tre notti di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 21:00-5:00, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud/A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, si consiglia:
-nelle prime due notti di chiusura: proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stesa stazione verso Bologna e immettersi sulla Complanare di Piacenza;
-nell’ultima notte di chiusura: in considerazione della chiusura della stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare a Piacenza ovest, sulla A21.
I veicoli pesanti diretti a Brescia potranno immettersi in A21 verso Brescia dal nodo A1/A21 di Fiorenzuola; i veicoli pesanti diretti a Torino, dopo l’immissione in A21 verso Brescia dal nodo A1/A21 di Fiorenzuola, dovranno uscire a Caorso e rientrare dalla stessa stazione verso Torino.
Sulla Complanare di Piacenza:
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, entrare a Piacenza ovest, sulla A21, o a Basso Lodigiano o Fiorenzuola, sulla A1.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.