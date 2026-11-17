STRADA NUOVA BAZZANESE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE ALL’ENTRATA DI BOLOGNA CASALECCHIO
STRADA NUOVA BAZZANESE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE ALL’ENTRATA DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla Strada Nuova Bazzanese, sono terminate in anticipo, rispetto al programma, le attività di ispezione cavalcavia.
Di conseguenza, è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Bologna città, del Ramo di immissione all’entrata di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, prevista dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.